"Скребутся в дверь": Силовики приходят к участникам "санитарного дела" в преддверии акции 14 февраля

Столичные правоохранители приходили домой к пребывающим под домашним арестом главе "Альянса врачей" Анастасии Васильевой и координатору штаба Алексея Навального Олегу Степанову, делится "МБХ медиа".

"Пришли сотрудники полиции и начали скрести в дверь. это они не в первый раз приходят. Мы им не открываем, поскольку Анастасия у нас под домашним арестом, ей со всеми запрещено общаться. Они периодически приходят, скребутся в дверь. То повестку какую-то хотят вручить, то предостережение принесли. Они сказали, что это предостережение от участия в митинге 14 февраля", - рассказал о произошедшем адвокат Васильевой Дмитрий Джулай.

И Васильева, и Степанов являются фигурантами "санитарного дела" (ст. 236 УК).

Адвокаты других участников разбирательства в разговоре с "МБХ медиа" заявили, что их подзащитные пока не получали предостережений от силовиков.