Эксперт-лингвист сочла оскорблением ветерана комментарий Навального о ролике за поправки в Конституцию

Лингвист экспертного центра Следственного комитета Альбина Глотова на заседании Бабушкинского суда Москвы заявила, что, согласно выводам экспертизы, политик Алексей Навальный оскорбительно отозвался о ветеране Игнате Артеменко, передает ТАСС.

"Я настаиваю на выводах экспертизы. Используемые в оцениваемом комментарии эпитеты являются уничижающими, оскорбительными, они обращены ко всем участникам рассматриваемого видеоролика", - сказала Глотова.

По ее словам, эпитеты "холуи", "предатели" и "позор" несут уничижительный смысл по отношению к тем, к кому адресованы. Она подчеркнула, что экспертиза проводилась в соответствии с утвержденной МВД методикой с привлечением дополнительной научной литературы.

В ответ на вопросы Навального Глотова признала, что политик не упоминал фамилию Артеменко в своих комментариях и материалах, и отметила, что высказывания относятся к оценочному суждению, передает "Медиазона". Судья сняла многие вопросы Наваьного, в том числе и тот, где политик, спросил, распространил ли он умышленно информацию о человеке по фамилии Артемьев.