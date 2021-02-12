Росмолодежь хочет провести флешмоб "Россия – страна любви" после анонса акции с фонариками

Федеральное агентство по делам молодежи собирается 14 февраля провести акцию "Россия – страна любви", пишет Znak.com со ссылкой на рекомендации к проведению мероприятия.

В документе студентам предлагается массово вручать цветы "всем окружающим людям от лица молодежи, волонтеров, активистов". В частности, предлагается дарить букеты "девушкам, юношам, детям, продавцам, водителям, сотрудникам полиции" и другим.

Также Росмолодежь предлагает провести флешмоб, в рамках которого участники будут предлагать россиянам делиться в соцсетях "всем тем, что они особенно любят — шоколадный чизкейк, парк возле дома, воскресные прогулки с семьей, достопримечательности родного города". Итогом должны стать "счастливые и гордые за страну участники акции", а также фотографии и видео, которые надо выкладывать в соцсети с хэштегом "#Ялюблю" и "#РоссияСтранаЛюбви".

Ранее Смольный объявил о планах провести в этот же день две благотворительные акции, в рамках которой тоже будут раздавать цветы, открытки, "теплые слова и хорошее настроение". Еще один флешмоб запланирован на вечер, параллельно с анонсированным сторонниками Алексея Навального.

Отметим, тем временем Роскомнадзор потребовал от ряда СМИ удалить новости, связанные с анонсом сторонников Навального о флешмобе с фонариками во дворах.

фото: Екатерина Хабидулина / ЗАКС.Ру