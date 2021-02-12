Смольный хочет продлить социальные выплаты работающим с COVID-19 медработникам

Комитет по социальной политике подготовил проект постановление о дополнительных социальных выплатах медицинским работникам в 2021 году. Документ находится на антикоррупционной экспертизе.

Согласно проекту постановления, выплаты должны быть ежемесячными до конца 2021 года. Для каждой категории медиков документ устанавливает определенную сумму выплаты за одну нормативную смену. Больше всего полагается медработникам с высшим образованием, которые проводят лабораторную диагностику коронавируса - 3376 рублей. Суммы больше двух тысяч полагаются среднему медперсоналу из лабораторий (2114 рублей) и медикам из стационаров с высшим образованием (2115 рублей). Врачам скорой помощи полагается 1730 рублей за нормативную смену, среднему медперсоналу из стационаров - 1020 рублей, младшему медперсоналу из лабораторий - 1057 рублей. Остальным категориям медицинских работников полагается выплата меньше тысячи за одну смену, следует из документа.

Напомним, в 2020 году правительство Петербурга приняло аналогичный документ. Размер выплат был тот же, но среди категорий медперсонала не указывались работники стационаров. Им выплаты за работу с COVID-19 начислял комитет по здравоохранению.

София Саттарова