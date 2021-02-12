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19:26

Апелляция по замене Навальному условного срока на реальный назначена на 20 февраля

фото ЗакС политика Апелляция по замене Навальному условного срока на реальный назначена на 20 февраля

Мосгорсуд рассмотрит апелляцию по замене Алексею Навальному условного срока по делу "Ив Роше" на реальный 20 февраля, передает "МБХ медиа" со ссылкой на адвоката Вадима Кобзева.

2 февраля Симоновский суд Москвы решил удовлетворить требование ФСИН о замене условного срока политику на реальный в 3,5 года. Ему зачли домашний арест, который Навальный отбывал по делу "Ив Роше" в 2014 году, и пока в колонии общего режима он проведет 2 года 8 месяцев.

Претензии ФСИН вызвало то, что политик не отмечался в ведомстве, будучи в Германии на лечении после отравления в августе. В конце 2020 года его объявили в федеральный розыск. На заседании суда Навальный напомнил, что ЕСПЧ признавал дело "Ив Роше" политическим, назначал по нему компенсацию, а также заявил, что рассматриваемое сейчас дело он считает полностью сфабрикованным. Документы о лечении Навального в берлинской клинике "Шарите" и решение ЕСПЧ суд приобщил к материалам дела.

Навального задержали 17 января, когда он вернулся в Москву из Германии. Рейс политика в тот день переправили в Шереметьево из Внуково, где изначально должен был приземлиться самолет и где оппозиционера встречали более тысячи сторонников. Суд избрал ему меру пресечения на следующий день прямо в отделе полиции. Мосгорсуд не увидел в этом проблемы и признал заключение Навального в СИЗО законным.

После задержания и ареста Навального в России прошли две крупные несогласованные акции протеста, которые объявили сторонники оппозиционера: 23 и 31 января. В Петербурге эти акции стали крупнейшими по масштабу за многие годы, в общей сложности правоохранители на них задержали около двух тысяч человек. О том, как прошли эти акции, – в репортажах ЗАКС.Ру.                                                                         

фото: Екатерина Хабидулина / ЗАКС.Ру

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