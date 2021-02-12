Депутат ЗакСа Михаил Амосов вылечился от коронавируса

Депутат Заксобрания Петербурга Михаил Амосов сообщил в Facebook, что он вылечился от коронавируса.

"Сегодня у меня есть две радостных новости. Я получил отрицательный тест на ковид! Прочёл первую после болезни лекцию по курсу "Градостроительное планирование" для будущих специалистов по кадастру и землепользованию. Возвращаюсь к нормальной жизни и работе!" - написал Амосов.

Амосов заболел коронавирусом в середине января, его госпитализировали в Боткинскую больницу с поражением легких. В конце января он сообщал, что идет на поправку, но тест был все еще положительным.

Уже несколько депутатов ЗакСа Петербурга переболели коронавирусом. Это вице-спикер Сергей Соловьев, депутаты Борис Вишневский, Александр Рассудов и Анастасия Мельникова.

фото: Михаил Масленников / ЗАКС.Ру

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