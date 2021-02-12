Заседание по делу Навального о клевете на ветерана отложено до 16 февраля

Бабушкинский суд Москвы отложил заседание по делу Алексея Навального о клевете на ветерана Игната Артеменко на 16 февраля, сообщает "МБХ медиа".

На заседании Навальный ходатайствовал о подчерковедческой экспертизе: он указал, что подписи Артеменко в документах разные, сообщает "Медиазона" Прокурор возражал против ходатайства, но суд удалялся на решение – и в итоге в экспертизе отказал.

После этого Навальный взял слово и заявил, что он негативно относится к поправкам в Конституцию, а в комментарии к ролику дал оценку людям, которые их поддерживают. Он подчеркнул, что его слова можно было бы расценить как оскорбление, но не клевету.

Ранее эксперт-лингвист центра Следственного комитета заявила, что комментарий Навального относился к оценочному суждению.

Дело о клевете на Навального завели в середине июня 2020 года из-за нелестного комментария в Twitter к видеоролику, участники которого агитировали за принятие поправок в Конституцию. Артеменко снимался в этом ролике, его внук позже заявил, что Навальный оскорбил его деда.

фото: Екатерина Хабидулина / ЗАКС.Ру