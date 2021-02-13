Минстрой разработал правила строительства приютов для животных

Министерство строительства разработало свод правил, который устанавливает нормативные требования к проектированию и строительству приютов для животных, сообщили в ведомстве.

В Минстрое заявили, что этот свод правил позволит определить нужные параметры территорий, выделяемых под приюты, и обеспечит выполнение обязательных требований при проектировании.

Так, максимальное количество животных в приюте, согласно этим правилам, должно не превышать 300, с учетом требований к планировке вольеров, обязательному наличию лечебной зоны и другое. Для размещения более 300 животных земельные участки, на которых расположены павильоны с вольерами для содержания собак, должны иметь между собой зооветеринарный разрыв — 60 метров.

Также документ классифицирует приюты по принадлежности: государственные, муниципальные и частные; по типу содержания (отдельно для собак или кошек и смешанного типа); по строительным характеристикам зданий и сооружений (капитальные здания, временные, модульные здания, в том числе из сборно-разборных конструкций). Предусматривают правила и технологические и планировочные параметры зданий и сооружений, в них даны приемы компоновки вольеров и павильонов для содержания собак и кошек.

Ранее стало известно, что Минприроды разрабатывает проект сети приютов для безнадзорных животных, финансирование для которых будет выделяться из федерального бюджета.