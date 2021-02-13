"Испугались, конечно сильно": Пара с собаками рассказала о задержании после решения суда по Навальному

Петербуржцы Иван и Анна в разговоре с "Медиазоной" рассказали, как их задержали на Невском проспекте с двумя собаками вечером 2 февраля, когда горожане вышли на стихийную акцию в поддержку Алексея Навального.

По словам Анны, они с Иваном в тот день гуляли по Невскому проспекту и наблюдали, "как людей утаскивают пачками". После задержания собаки провели с хозяевами в автозаке и отделе полиции пять часов. Анна рассказала, что полицейские игнорировали любые их просьбы, вывести собак на прогулку удалось лишь один раз, когда задержанных перевозили из одного отдела полиции в другой. По ее словам, собаки "испугались, конечно, сильно".

Полицейские предлагали оставить собак им, пока их хозяева будут за решеткой, но Анна и Иван отказались. Они нашли друга, который приехал в отдел полиции к пяти утра.

"Миу и Фрау Какао у друга до следующего дня и жили. В целом, я до сих пор не понимаю, как можно задерживать мирных людей с собаками, это прецедент", - сказала Анна.

Напомним, петербуржцев с двумя собаками задержали у Гостиного двора 2 февраля в тот момент, когда они говорили с журналистами о своем отношении к решению суда по Навальному: они оказались одними из более чем 200 задержанных в тот вечер. 2 февраля Симоновский суд Москвы удовлетворил требование ФСИН о замене условного срока по делу "Ив Роше" на реальный в 3,5 года.