Полиция начала проверку по обращениям СЖ о задержаниях журналистов на акциях протеста в Петербурге

Управление собственной безопасности ГУ МВД по Петербургу начало проверку по обращениям Союза журналистов о задержаниях сотрудников СМИ на акциях протеста 23 и 31 января, сообжили в СЖ Петербурга.

По словам представительницы УСБ, они получили обращение председателя Союза журналистов России Владимира Соловьева по задержаниям журналистов, но в нем не было конкретики по личностям задержанных и изданиям. Поэтому управление обратилось в СЖ Петербурга, спросив, не было ли аналогичного обращения от них по 31 января: его представители союза направляли на имя главы петербургского МВД Романа Плугина еще в начале февраля, поэтому по просьбе собеседницы продубрировали его и в управление.

УСБ связалось с журналистами, фигурирующими в обращении. Один из них, корреспондент "Коммерсанта" Олег Дилимбетов, сообщил, что его уже попросили прийти для дачи показаний в понедельник, 15 февраля.

Митинги 23 и 31 января прошли в поддержку Алексея Навального в ряде городов России. 23 января в Петербурге полицейские массово задерживали журналистов еще до начала акции, несмотря на наличие всех требуемых документов и опознавательных знаков. Среди попавших в автозаки были сотрудники "Новой газеты", "Московского комсомольца", "Комерсанта", "Медузы", "Медиазоны", "Эха Москвы в Петербурге" и других.