Глава МИД Финляндии допустил открытие границы с Россией не раньше лета

Министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто в разговоре с "Фонтанкой.ру" допустил, что решение об открытии границ с Россией может быть принято летом, когда это позволит уровень вакцинации от коронавируса в обеих странах.

По словам Хаависто, пока "слишком рано что-либо говорить об этом, как именно мы будем ослаблять меры". Сейчас в Финляндии обсуждается вопрос о том, как "вводить и использовать документ о вакцинации" и требование отрицательного теста на коронавирус, но пока никаких решений нет.

Финляндия рассчитывает вакцинировать большую часть населения к лету, отметил Хаависто.

"Когда распространение инфекции удастся взять под контроль, мы снова сможем разрешить людям путешествовать. Но когда и в каком месяце это случится, говорить пока рано. Несмотря на то что мы уже начали вакцинацию, мы можем сказать, что этот процесс займёт какое-то время, и, возможно, летом, когда большая часть населения будет привита, мы уже должны будем принять решение, какого рода документ будет подходящим для пересечения границы", - сказал представитель финского МИД.

Граница России и Финляндии была закрыта весной 2020 года, когда началась эпидемия коронавируса. Авиасообщение между странами открылось, но посетить Финляндию с туристическими целями пока нельзя.