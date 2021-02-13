Навальный призвал Совет Европы принудить власти России к исполнению решений ЕСПЧ

Политик Алексей Навальный обратился в комитет министров Совета Европы с призывом начать разбирательство о невыполнении Россией решений Европейского суда по правам человека по его делам, обратила внимание Русская служба Би-би-си.

Заявление представителей Навального датировано 5 февраля. В нем заявлено, что российские власти выражают "абсолютное неуважение" к обязательствам по исполнению решения ЕСПЧ по делу "Ив Роше" и по делу о преследованиях на митингах, признанных политически мотивированными.

Навальный считает, что "незаконное осуждение по делу "Ив Роше" стало инструментом в руках властей" для продолжения его преследования. Он просит комитет министров обратиться в ЕСПЧ в связи с "вопиющим отказом" России подчиняться решениям суда.

В 2017 году ЕСПЧ усмотрел нарушения в решени суда об условном сроке Навального по делу "Ив Роше". Суд признал, что судебное разбирательство было несправедливым, а приговор был вынесен за коммерческую деятельность, которая не могла квалифицироваться как преступление. ЕСЧП указал, что суды России должны были устранить эти нарушения, что невозможно без отмены приговора. Однако Верховный суд России отменить приговор Навальному отказался, а в 2021 году Симоновский суд Москвы ужесточил наказание по ходатайству ФСИН, заменив условный срок политика на реальное лишение свободы.

фото: Екатерина Хабидулина / ЗАКС.Ру