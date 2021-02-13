В Петербурге за 2021 год планируется отреставрировать более 60 объектов культурного наследия

В рамках программы комитета по госконтролю, использованию и охране памятников планируется отреставрировать более 60 объектов культурного наследия, сообщили в Смольном.

В 2021 году на сохранение памятников истории, находящихся в государственной собственности, из бюджета Петербурга выделено более 2 млрд рублей. Продолжится реставрация фасадов Казанского собора, Гатчинского дворца, здания Министерства народного просвещения (ул. Зодчего Росси, 1-3), здания Александринской женской больницы (ул. Маяковского, 12), собора Петра и Павла в Петергофе, лютеранского храма Святой Екатерины (Большой пр., В.О., 1), католического храма Святого Сердца Господа Иисуса (ул.Бабушкина, 57). Завершится реставрация памятника Николаю I на Исаакиевской площади.

В числе новых объектов - колокольня Николо-Богоявленского Морского собора, подворье Коневецкого монастыря (Загородный пр., 7), дача Орлова в Стрельне, часовня Троицкого собора на Измайловском проспекте, семинарский корпус с южными воротами Александро-Невской лавры.

Также в 2021 году планируется отреставрировать внутренние помещения церквей святых Захария и Елизаветы и Святого Александра Невского в каре Смольного монастыря и собора Воскресения Словущего. В планах также продолжение реставрации интерьеров Аничкова дворца, дома Пашкова (Литейный пр., 37-39), дома Монферрана (Мойки р. наб., 86-88), церкви Богоявления (Двинская ул., 2), мечети на Петроградской стороне, молитвенного дома омовения на Преображенском еврейском кладбище.