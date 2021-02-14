Путин допустил отключение иностранных интернет-сервисов на территории РФ

Президент Владимир Путин высказался о "политике сдерживания", которую, по его наблюдениям, все более отчетливо ведут западные страны в отношении России. Проявляется это во многих сферах деятельности, поскольку разнообразные достижения России, в понимании главы государства, "начинают раздражать" окружающий мир. Эту мысль он озвучил на закрытой встрече с главными редакторами СМИ, прошедшей 10 февраля, отрывки из которой впервые показали минувшей ночью на канале "Россия 24". Развивая ее, он допустил, что в России отключат некоторые западные интернет-площадки, включая социальные сети.

"У меня, например, нет желания что-то искусственно свинчивать и закручивать. Но когда уже какие-то враждебные действия будут осуществляться, то я этого не исключаю. Враждебные действия в отношении нашей страны недопустимы", - произнес президент.

Правда, по его мнению, это целесообразно лишь при условии, если отечественные IT-гиганты тоже будут развиваться в ногу со временем. Это на примере "Яндекса" и сервисов "Сбера" он уже видит.

"У нас есть хорошие перспективы. Есть, мы будем этим заниматься, но мы не будем делать ничего, что создавало бы проблемы нашим гражданам и пользователям, искусственно. Просто потому, что они нам не нравятся или чего-то там плохое про какое-то начальство написали", - оговорил Путин.

Впрочем, по его словам, "неприкрытые атаки" на РФ точно без ответа не останутся.