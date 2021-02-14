18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Поправки в Конституцию

Новости

10:22

Путин допустил отключение иностранных интернет-сервисов на территории РФ

фото ЗакС политика Путин допустил отключение иностранных интернет-сервисов на территории РФ

Президент Владимир Путин высказался о "политике сдерживания", которую, по его наблюдениям, все более отчетливо ведут западные страны в отношении России. Проявляется это во многих сферах деятельности, поскольку разнообразные достижения России, в понимании главы государства, "начинают раздражать" окружающий мир. Эту мысль он озвучил на закрытой встрече с главными редакторами СМИ, прошедшей 10 февраля, отрывки из которой впервые показали минувшей ночью на канале "Россия 24". Развивая ее, он допустил, что в России отключат некоторые западные интернет-площадки, включая социальные сети.

"У меня, например, нет желания что-то искусственно свинчивать и закручивать. Но когда уже какие-то враждебные действия будут осуществляться, то я этого не исключаю. Враждебные действия в отношении нашей страны недопустимы", - произнес президент.

Правда, по его мнению, это целесообразно лишь при условии, если отечественные IT-гиганты тоже будут развиваться в ногу со временем. Это на примере "Яндекса" и сервисов "Сбера" он уже видит. 

"У нас есть хорошие перспективы. Есть, мы будем этим заниматься, но мы не будем делать ничего, что создавало бы проблемы нашим гражданам и пользователям, искусственно. Просто потому, что они нам не нравятся или чего-то там плохое про какое-то начальство написали", - оговорил Путин.

Впрочем, по его словам, "неприкрытые атаки" на РФ точно без ответа не останутся.

Подписывайтесь на ЗакС.Ру:
Яндекс.Дзен
Телеграм
 Яндекс.Новости

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон

Все новости:  COVID 
18:02 У Милонова возникли претензии к норвежским спортсменам

17:05 Латынина: А если Волков призовет бегать по утрам, будут ли арестованы все бегающие?

16:15 Хабаровчане образовали сердечко из фонариков, поздравляя Фургала с днем рождения

15:25 "Цепью солидарности" с политзэками в Москве вместо полиции заинтересовалось НОД

14:35 На согласованный митинг в Казани пришло больше людей, чем указывалось в заявке

14:22 Феминистки встали в цепь солидарности на Воскресенской набережной

14:10 У Гостиного двора скопились "заказные" автобусы с полицейскими

13:45 К акции по раздаче цветов у метро "Петроградская" привлекли двух волонтеров

13:38 РГПУ снабдил участников олимпиады по математике письмом в ГУВД на случай их задержания

13:08 Путин уверен, что Навального и раздражение людей используют "всякие противоборствующие силы"

12:20 Петербург обновил суточный рекорд по числу вакцинированных от COVID-19

11:37 На территории Псково-Печерского монастыря устраняют опасные геологические явления

10:58 В России - 14185 новых случаев подтвержденного коронавируса, в Петербурге - 1099

10:22 Путин допустил отключение иностранных интернет-сервисов на территории РФ

13 февраля, 17:58 В Петербурге за 2021 год планируется отреставрировать более 60 объектов культурного наследия

Предыдущие новости

Регионы



© ZakS.Ru, 2002—2021. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru