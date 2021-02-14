В России - 14185 новых случаев подтвержденного коронавируса, в Петербурге - 1099

В России за прошедшие сутки зафиксировали 14 185 случаев заражения коронавирусной инфекцией. За это время скончалось 430, а сумели поправиться 15 194 человека, гласит статистика оперативного штаба.

Тройка регионов с самой плохой эпидемиологической динамикой остается неизменной: в Москве 1559 новых больных, в Петербурге – 1099, в Подмосковье – 828. За прошедшие сутки от инфекции в Петербурге поправилось 1545 человек и скончалось 555.

В мире Россия занимает четвертое место по числу пострадавших от пандемии коронавируса, уступая США, Индии и Бразилии.