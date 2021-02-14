На территории Псково-Печерского монастыря устраняют опасные геологические явления

С опасными явлениями геологического характера, выявленными на территории Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря, начали бороться специалисты, сообщил ТАСС со ссылкой на НКО "Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)".

"[Проведены] инженерно-геологические изыскания. В результате исследований появляется информация о наличии опасных геологических факторов (подтопление, оползневые и карстовые процессы, просадка грунта). Это дает возможность разработать рекомендации для принятия мер по ослаблению или предотвращению развития геологических процессов, способных привести к повреждению или разрушению объекта", - гласит сообщение от пресс-службы организации.

Отмечается, что тревожные оценки состояния знаменитых карстовых пещер монастыря митрополит Псковский Тихон высказывал на встрече с президентом еще два года назад. Пещеры - это своего рода подземные улицы, больше похожие на галереи, на территории которых имеется целая подземная церковь. Сам комплекс зданий монастыря, берущего свое начало в XV веке, признан объектом культурного наследия федерального значения.