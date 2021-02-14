Петербург обновил суточный рекорд по числу вакцинированных от COVID-19

Петербуржцы все более активно и интенсивно прививаются от коронавируса, и по итогам пятницы, 12 февраля, был поставлен очередной суточный рекорд по числу привитых, передает пресс-служба Смольного: отечественную вакцину "Спутник V" испытали на себе 11 663 человека, из которых для 2 389 это стало вторым этапом процедуры.

При этом чиновники городского правительства прогнозируют качественный рост тех, кто в ближайшее время пройдет второй этап вакцинации. Ожидается, что только их будет насчитываться до 10 тысяч ежедневно. Согласно поручению губернатора Александра Беглова, действующие прививочные пункты в количестве 121 должны быть готовы к наплыву посетителей. Помимо специальных пунктов, работают три выездные бригады.

По последним официальным данным, с начала вакцинации услугой воспользовались 153 767 петербуржцев, из них дважды получили инъекцию "Спутника V" 34 256 граждан.

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