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13:08

Путин уверен, что Навального и раздражение людей используют "всякие противоборствующие силы"

фото ЗакС политика Путин уверен, что Навального и раздражение людей используют "всякие противоборствующие силы"

Глава государства Владимир Путин высказался о несанкционированных акциях нынешней зимы, общаясь с главными редакторами российских СМИ на закрытой встрече 10 февраля, часть которой впервые продемонстрировал телеканал "Россия 24" минувшей ночью. Протестно настроенные люди оказались на улицах "в том числе и не из-за этого фигуранта", рассудил президент, имея в виду традиционно не называемого им по имени Алексея Навального. Между тем, развил он свою мысль, и Навальным, и плохим настроением россиян пользуются "всякие противоборствующие силы" на Западе с некими деструктивными целями.

"Ведь и фигуранта этого тоже используют именно сейчас, именно тогда, когда во всех странах мира, в том числе и у нас, возникает усталость у людей, возникает накопленное раздражение, возникает недовольство, в том числе по отношению условий, в которых они живут, уровнем своих доходов", - отметил Путин.

При этом национальный лидер ничуть не удивлен ситуацией, констатировав, что что-то подобное происходит в отношении России "со времен царя Гороха". Цель действий оппонентов он, однако, прямо не назвал.

"Амбиций много, энергии много. Желание заработать побольше денег, прорваться к власти очевидно. И все это просто самым активным образом используется. Для чего? Тоже очевидная вещь", - заявил президент.

Напомним, что акции в поддержку находящегося в заключении Навального прошли более чем в ста городах 23 и 31 января, ни в одном случае не согласованные с властями. Задержано на них, по данным "ОВД-Инфо", было беспрецедентное число человек: более 10 тысяч.

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