У Гостиного двора скопились "заказные" автобусы с полицейскими

Вдоль Гостиного двора днем 14 февраля "Фонтанка" обнаружила вереницу плотно припаркованных пассажирских автобусов со словом "Заказной", горящим на табло. Внутри каждого, как сообщается, сидят немногочисленные полицейские. По всей видимости, техника понадобилась на случай задержаний, которые возможны в связи с несанкционированным флешмобом сторонников Алексея Навального.

Отметим, что, как и неделю назад, оранжевые защитные заграждения стоят и на Дворцовой площади, и на площади перед Гостиным двором. Ответственность за перекрытие города уже не первую неделю ни одна государственная институция на себя не берет. СК и Генпрокуратура ранее предостерегли россиян от участия в несанкционированных мероприятиях 14 февраля.

Фотография: "Фонтанка"