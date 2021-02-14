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14:22

Феминистки встали в цепь солидарности на Воскресенской набережной

фото ЗакС политика Феминистки встали в цепь солидарности на Воскресенской набережной

У мемориала жертвам политических репрессий на Воскресенской набережной в Петербурге в субботу, 14 февраля, стартовала акция солидарности с женщинами-политзаключенными. 

Ее организовали активистки женского движения и левых организаций. Более 80 человек, в основном феминистки, встали в цепь вдоль набережной и растянули белую ленту. Некоторые из них держат в руках цветы. 

Участницы акции по очереди читали строки из стихов Анны Ахматовой.

Отметим, что поблизости стоит только одна легковая полицейская машина и один минивэн полиции. Скопления силовиков, как неделю назад во время возложения цветов к тому же мемориалу, нет.

Сергей Еремеев

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