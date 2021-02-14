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14:35

На согласованный митинг в Казани пришло больше людей, чем указывалось в заявке

фото ЗакС политика На согласованный митинг в Казани пришло больше людей, чем указывалось в заявке

В Казани состоялся первый за весь период пандемии коронавируса согласованный с российскими властями протестный митинг, передает телеканал "Дождь". Мероприятие получило название "Против задержаний и репрессий и изменения выборного законодательства в Госдуму", и еще одна его особенность - неожиданно высокая численность. Вместо заявленных 200 человек на акцию вышло примерно в полтора-два раза больше людей, в связи с чем "лишних" полиция не пропустила через рамки металлоискателей на место событий - на площадь Тысячелетия. Совместную заявку в администрацию города подавали представители ПАРНАС, "Яблока" и "Левого фронта".

Собравшиеся держали в руках плакаты, на которых можно было увидеть надписи следующего содержания: "Свободу Платошкину", "Свободу Навальному", "Долой царя", "Женская забастовка против режима угнетения и нищеты", "Любовь сильнее пыток", "Свободу всем политзаключенным".

Как сообщает проект "ОВД-Инфо", несмотря на согласованный статус акции, сразу по ее окончании задержали девятерых участников.

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