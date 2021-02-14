Хабаровчане образовали сердечко из фонариков, поздравляя Фургала с днем рождения

Политически активные граждане Хабаровска своеобразно отметили День святого Валентина. Из-за того что силовики заполонили собой площадь Ленина в преддверии возможной акции сторонников Алексея Навального, они собрались в одном из близлежащих скверов. На земле они из зажженных фонариков выложили фигуру в виде сердца и установили рядом с ней портрет арестованного экс-губернатора Сергея Фургала, в поддержку которого хабаровчане выходят с протестами с лета прошлого года. Популярному в регионе политику на текущей неделе исполнился 51 год. Собравшаяся толпа скандировала лозунги в честь него, а также кричала "Мы не сдадимся", что отражено на видео, опубликованном порталом "Активатика".

Напомним, что в июле 2020 года Фургала задержали этапировали в Москву сотрудники ФСБ, где теперь ему предстоит суд по делу с тяжкими обвинениями. Бывшему чиновнику инкриминируют организацию убийств в середине 2000-х годов. В Хабаровске он продолжает пользоваться большой поддержкой у жителей, чего нельзя сказать о врио губернатора края - ставленнике президента Михаиле Дегтяреве.

Фото: Activatica.org