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14 февраля, 19:36

Роскомнадзор потребовал от ЗАКС.Ру удалить новость о флешмобе сторонников Навального

фото ЗакС политика Роскомнадзор потребовал от ЗАКС.Ру удалить новость о флешмобе сторонников Навального

Редакция ЗАКС.Ру вечером 14 февраля получила от Роскомнадзора требование об удалении заметки о готовящемся флешмобе сторонников политика Алексея Навального. 

В тексте от 9 февраля, вызвавшем претензии надзорного ведомства, в частности приводится цитата главы региональных штабов Навального Леонида Волкова о формате мероприятия и предложении использовать фонарики. Время проведения флешмоба или какие-то конкретные адреса проведения мероприятия не указывались. Также в публикации говорилось о временном отказе сторонников политика от протестных митингов.

В уведомлении Роскомнадзора, полученном редакцией в 19:13 14 февраля, сообщается следующее: "Выявлена информация с призывами к участию граждан в массовых (публичных) мероприятиях 14.02.2021 в г. Москве и других городах Российской Федерации, проводимых в поддержку Навального А.А. с нарушением установленного порядка. Сведений о согласовании указанных массовых протестных акций с уполномоченными органами власти в установленном законом порядке не установлено". Также в письме указано, что решение об ограничении доступа к этой информации было принято Генпрокуратурой 11 февраля.  

Редакция ЗАКС.Ру уверена, что никаких призывов к участию в массовых мероприятиях, требующих согласования с властями, в тексте, который пожелал удалить Роскомнадзор, не содержалось. Однако редакция приняла решение удалить материал, так как невыполнение требований надзорного ведомства грозит изданию полной блокировкой сайта. 

Ранее требования об удалении материалов о флешмобе с фонариками от Роскомнадзора получали "Открытые медиа", "Медуза", "ТВ-2", Newru.com и другие СМИ. 

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