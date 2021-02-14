"Свободу всем политзаключенным": В Петербурге поддержали флешмоб "Любовь сильнее страха"

В разных районах Петербурга вечером 14 февраля горожане вышли на улицу со включенными фонариками в поддержку флешмоба "Любовь сильнее страха", объявленного штабом политика Алексея Навального.

Около 25 человек вышли с фонариком к Гостиному двору на Невском проспекте, передает корреспондент ЗАКС.Ру. Среди них - Николай Бояршинов, отец осужденного по так называемому "Пензенскому делу" Юлия Бояршинова. В беседе с ЗАКС.Ру он заявил, что выступает за свободу всех политзаключенных. Николай Бояршинов первым пришел вечером 14 февраля к Гостиному двору и последним погасил свой фонарик. Он также постоял в одиночном пикете с плакатом "Свободу всем политзаключенным", полицейские поинтересовались его паспортными данными, но задерживать не стали.

Поучаствовал в мирной акции и депутат Законодательного собрания Петербурга Максим Резник, о чем он сообщил на своей странице в Facebook.

Сторонники Навального, а также граждане, выступающие против политрепрессий, с фонариками были замечены и в других районах Петербурга. Около 15 человек, в частности, были замечены на Московской площади у памятника Владимиру Ленину.

Глава региональных штабов Алексея Навального Леонид Волков объявил о флешмобе "Любовь сильнее страха" 9 февраля.

Напомним, Алесей Навальный вернулся в Россию после лечения в Германии от последствий отравления 17 января. В аэропорту Шереметьево от сразу же был задержан. Позже Симоновский районный суд Москвы заменил условный срок Алексея Навального по делу "Ив Роше" на реальные 3,5 года колонии. С учетом времени, проведенного оппозиционером под домашним арестом, в колонии он может провести 2 года и 8 месяцев.

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