Двум участникам флешмоба с фонариками в Москве пришлось пройти досмотр в автозаке

Столичные полицейские 14 февраля проводили для досмотра в автозак двух человек, участвовавших в объявленном сторонниками Алексея Навального флешмобе "Любовь сильнее страха", сообщает "ОВД-Инфо".

Мужчина и его спутница выходили из метро на станции "ВДНХ", держа фонарики в руках. Когда они обходили припаркованный неподалеку автозак, на них обратила внимание полиция. Пару проводили в автозак для досмотра и проверки документов. После досмотра обоих отпустили.

В целом в Москве акция "Любовь сильнее страха", в рамках которой россиянам предлагалось продемонстрировать свой протест против политических репрессий, включив вечером 14 февраля в своем дворе фонарик, прошла без задержаний. Спокойно прошел флешмоб и в большинстве других городов России, где жители поддержали флешмоб. Обошлось без задержаний и в Петербурге.