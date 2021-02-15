"Обсуждали международные отношения за кружкой пива": Сафронов - о своём "вербовщике" из Чехии

Экс-журналист "Коммерсанта" и "Ведомостей" Иван Сафронов, пребывающий под арестом по делу о государственной измене, поведал о своих отношениях с чехом Мартином Ларишем, которого отечественные спецслужбы именуют его "осведомителем" и "вербовщиком".

Сафронов рассказал, что впервые встретил Лариша в 2010 году: в то время он работал собкором чешской газеты Lidove Novine в Москве, параллельно выступая с лекциями в МГУ.

"У нас были нормальные приятельские отношения двух коллег. Мы обсуждали международные отношения, политику и так далее, как правило за кружкой пива", - цитирует объяснения Сафронова "Коммерсант".

В 2016 году журналисты отправились в совместное путешествие по Европе. На следующий год Лариш учредил собственный интернет-проект - Информационное агентство анализа и профилактики безопасности, основной целью которого было распространение внутри СМИ аналитических материалов и дайджестов на платной основе.

"Он попросил о помощи в раскрутке бизнес-идеи, и я согласился, поскольку от основной работы это меня никак не отвлекало. Я писал для него не более одного-двух материалов в месяц. Темы базировались на актуальной, публично обсуждавшейся в тот период времени информации", - поделился Сафронов.

Материалы для Лариша экс-журналист писал с 2017 по 2019 год. Последняя сводка ушла во второй половине 2019 года, когда Сафронов работал в "Ведомостях". После в их отношениях был перерыв, а в последний раз приятели общались в мае 2020 года.

Напомним, что дело Сафронова, которого отправили под арест летом 2020 года, ведётся в закрытом режиме, так как затрагивает государственную тайну, которую фигурант, по версии следствия, передал Ларишу.

Журналистское сообщество организовало кампанию в поддержку 30-летнего арестанта, которому грозит до 20 лет заключения.

В СИЗО Сафронову предстоит остаться до марта текущего года.