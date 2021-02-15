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11:28

Петербургскому отделению КПРФ отказали в митинге 23 февраля

фото ЗакС политика Петербургскому отделению КПРФ отказали в митинге 23 февраля

Комитет по вопросам законности Смольного отказался давать разрешение на проведение митинга за социализм и против политических репрессий, который КПРФ планировала 23 февраля на площади Ленина. 

Из комитета коммунистам позвонили утром 15 февраля, письменный ответ чиновников еще не пришел, сообщил ЗАКС.Ру первый секретарь горкома компартии Роман Кононенко.

- Отказали, сославшись на постановление губернатора № 121 [о мерах по противодействию распространению коронавируса в Петербурге], - уточнил Кононенко.

Теперь коммунисты ожидают ответа из комитета по культуре. Туда они тоже подали заявку в надежде согласовать 23 февраля культурное мероприятие. 

Всероссийскую акцию лево-патриотических сил в День защитника Отечества объявил лидер КПРФ Геннадий Зюганов. В нескольких регионах, в том числе в Москве, власти уже отказали компартии в согласовании ее митингов. Московский горком пообещал провести свою акцию, несмотря на запрет мэрии. 

Напомним, согласно постановлению № 121 в Петербурге временно запрещено проведить публичные мероприятия. Тем не менее, некоторые политические акции в городе проходили без задержаний. В частности, КПРФ 7 ноября позволили пройти шествием от станции метро "Горьковская" к крейсеру "Аврора".

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