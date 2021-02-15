Суд отклонил апелляцию на арест чеченца, подравшегося с омоновцами на акции 23 января

Городской суд Москвы не стал удовлетворять апелляцию на арест уроженца Чечни Сайд-Мухаммада Джумаева, который обвиняется в участии в потасовке с сотрудниками ОМОН на Пушкинской площади в ходе протестной акции 23 января, известили в пресс-службе инстанции.

"Суд снял с рассмотрения апелляционную жалобу на постановление Пресненского районного суда Москвы в отношении Джумаева в связи с невозможностью обеспечения участия в судебном заседании, поскольку обвиняемый находится на карантине", - говорится в постановлении суда.

Джумаеву, напомним, инкриминируют применение насилия к представителю власти (ч. 1 ст. 318 УК). Нашли молодого человека только спустя несколько дней: он оказался под Псковом. Сенатор от Чечни, пока участника митинга искали, публично обещал заступиться за него и помочь ему, но только при условии, что Джумаев осудит протестное движение и несанкционированные акции.

Под арестом Джумаеву предстоит провести до 23 марта.