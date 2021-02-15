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12:11

"Коммерсант": За последние месяцы из Росгвардии уволили около 10 генералов

фото ЗакС политика "Коммерсант": За последние месяцы из Росгвардии уволили около 10 генералов

Командный состав Росгвардии покинули девять генералов, которые уволились по различным причинам в течение последних двух месяцев, оповестили "Коммерсант" приближенные к военной структуре источники.

"Ъ" пишет, что в перечне упразднённых присутствуют следующие граждане: начальники главного оперативного управления генерал-лейтенант Николай Косяченко, разведуправления генерал-лейтенант Казимир Боташев; руководители главного организационно-мобилизационного управления генерал-лейтенант Павел Бобков, главного управления связи генерал-лейтенант Алексей Беляков, главного управления по работе с личным составом генерал-лейтенант Николай Рябчиков; главы департамента реализации госпрограмм и организации закупок полковник Александр Елин, финансово-экономического департамента генерал-лейтенант Вячеслав Савкин, договорно-правового департамента генерал-майор Александр Школьников и начальник военно-оркестровой службы полковник Владимир Васяк.

В самой Росгвардии как-то комментировать данную информацию не стали, пояснив, что подобные кадровые перестановки являются прерогативой президента России. Одни собеседники "Ъ" заявили об увольнениях, как об уже свершившемся обстоятельстве, другие сообщили, что они ещё грядут.

Обозначенные генералы являются частью команды экс-замдиректора Росгвардии по тылу генерал-лейтенанта Сергея Милейко, который является фигурантом уголовного дела о мошенничестве ввиду получения нежилого помещения в подмосковной Балашихе, в котором супруга военного оборудовала салон красоты. 

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