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12:25

Санитара коронавирусного госпиталя уволили из-за фотографии с фонариком

фото ЗакС политика Санитара коронавирусного госпиталя уволили из-за фотографии с фонариком

Опубликованная в социальной сети фотография с фонариком в день всероссийского флешмоба, организованного командой Алексея Навального, обернулась для санитара московского коронавирусного госпиталя Саиданвара Сулаймонова увольнением. Об этом он рассказал в Twitter. Начальство озвучило свое решение без лишнего шума утром следующего рабочего дня после акции, попросило медика забрать вещи и оставить ключи.

"Вот так в одночасье я лишился работы из-за своей гражданской позиции. Вот так в России поступают со всеми инакомыслящими. Вот так в России нет репрессий в сторону неугодных", - поделился своими выводами Сулаймонов.

Напомним, по всей стране неравнодушные граждане вечером 14 февраля спускались во дворы своих домов и солидарно зажигали фонарики в телефонах. Несмотря на угрожающий тон официальных лиц накануне мероприятия, в большинстве случаев полицейские не трогали граждан. О том, как флешмоб "Любовь сильнее страха", который был посвящен политическим репрессиям и участия в котором предостерегали силовые структуры, прошел в Петербурге, читайте в материале ЗАКС.Ру. 

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