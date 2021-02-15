"Никто не хочет выглядеть идиотом": Ройзман - о поведении полиции на флешмобе с фонариками

Уральский политик Евгений Ройзман, вышедший накануне поддержать политзаключенных на флешмоб, организованный командой Алексея Навального, представил свою версию относительно мирного сценария, по которому прошла всероссийская акция. Суть ее была в том, чтобы спуститься в свой двор и на несколько минут зажечь фонарик в телефоне. В итоге, несмотря на предостережения силовиков, озвученные на прошлой неделе, полиция акции почти не мешала.

"Это даже не как гоняться за мухами, это как попытка ветер остановить. Есть разница, да? Здесь даже самые низовые, примитивные исполнители, никто не хочет выглядеть идиотом, я думаю, что в этом суть", - отметил он в интервью телеканалу "Дождь".

Сам Ройзман вышел на флешмоб с целыми тремя осветительными приборами.

"Мне сложно с телефона, у меня такие замечательные фонарики, один такой штурманский, налобный, два маленьких фонарика, пусть светят, а что, плохо что ли?", - рассудил бывший екатеринбургский мэр.

О том, как прошла акция в Петербурге, в том числе у Гостиного двора, читайте в репортаже ЗАКС.Ру.