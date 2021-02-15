18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Поправки в Конституцию

Новости

12:46

"Никто не хочет выглядеть идиотом": Ройзман - о поведении полиции на флешмобе с фонариками

фото ЗакС политика "Никто не хочет выглядеть идиотом": Ройзман - о поведении полиции на флешмобе с фонариками

Уральский политик Евгений Ройзман, вышедший накануне поддержать политзаключенных на флешмоб, организованный командой Алексея Навального, представил свою версию относительно мирного сценария, по которому прошла всероссийская акция. Суть ее была в том, чтобы спуститься в свой двор и на несколько минут зажечь фонарик в телефоне. В итоге, несмотря на предостережения силовиков, озвученные на прошлой неделе, полиция акции почти не мешала.

"Это даже не как гоняться за мухами, это как попытка ветер остановить. Есть разница, да? Здесь даже самые низовые, примитивные исполнители, никто не хочет выглядеть идиотом, я думаю, что в этом суть", - отметил он в интервью телеканалу "Дождь".

Сам Ройзман вышел на флешмоб с целыми тремя осветительными приборами.

"Мне сложно с телефона, у меня такие замечательные фонарики, один такой штурманский, налобный, два маленьких фонарика, пусть светят, а что, плохо что ли?", - рассудил бывший екатеринбургский мэр.

О том, как прошла акция в Петербурге, в том числе у Гостиного двора, читайте в репортаже ЗАКС.Ру.

Подписывайтесь на ЗакС.Ру:
Яндекс.Дзен
Телеграм
 Яндекс.Новости

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон

Все новости:  COVID 
19:43 Светлана Прокопьева собрала деньги на полумиллионный штраф менее чем за три часа

19:20 Суд арестовал замгендиректора "Ленэнерго" по новому делу о мошенничестве

18:58 Петербуржцы требуют у прокуратуры разобраться с использованием воздуходувок при уборке улиц

18:54 Муниципал: МО "Екатерингофский" могут исключить из Совета муниципалов за неуплату членских взносов

18:48 Администрации Выборгского района Ленобласти понадобился автомобиль за 2,5 млн рублей

18:37 Беглов высказался о Навальном и ветеране Артеменко

18:26 Жители Ленобласти, попавшие в 1940-х годах в блокадное кольцо, будут получать соцвыплаты

18:25 "Фонтанка": Вице-губернатор Петербурга Елин прощается с занимаемым постом

18:10 Горизбирком намерен направить материалы в ЦИК для организации электронного голосования в сентябре

17:47 Суд не стал взыскивать с телеведущего Соловьёва 1 млн рублей в пользу депутата Мосгордумы

17:42 Псковской области не хватает 1,2 млрд рублей на газификацию

17:35 Беглов в возражениях на иск о незадекларированной даче не отрицает ее наличие

17:14 Михаила Боярского разыскивают судебные приставы

17:11 Смольный выявил 30 нарушений COVID-ограничений в торговых точках Петербурга

17:06 Акцию памяти Немцова в Петербурге планируют провести у Соловецкого камня

Предыдущие новости

Регионы



© ZakS.Ru, 2002—2021. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru