"Коммунистам России" вслед за КПРФ отказали в петербургском митинге 23 февраля

Чиновники из петербургской администрации отвергли еще одну заявку на митинг 23 февраля - поданную региональным отделением "Коммунистов России". Как и КПРФ, они хотели в День советской армии провести демонстрацию напротив Финляндского вокзала, у памятника Ленину, и тоже получили отказ с отсылкой к "коронавирусному" постановлению Смольного №121. Однако лидер отделения Сергей Малинкович трактовал решение властей несколько иначе.

"Понятно, что чиновникам не понравилась тема акции - против буржуазной коррупции. Мы хотели осудить и жестокие разгоны протестных акций, хотели осудить и либеральную опасность. Нам непонятна логика Смольного - несанкционированные акции они жестоко разгоняют, а системным политическим силам также не дают проводить санкционированные митинги", - считает Малинкович.

Теперь он и его сподвижники думают о том, чтобы организовать проведение одиночных пикетов в этот день. "Коммунистам России" запретили собираться на митинги 23 февраля по всей стране, добавили в пресс-службе партии.

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