18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Поправки в Конституцию

Новости

13:29

За год из петербургских семей изъяли вдвое меньше детей

фото ЗакС политика За год из петербургских семей изъяли вдвое меньше детей

Детский омбудсмен Петербурга Анна Митянина подвела итоги 2020 года на заседании с участием сотрудников органов опеки, профильных НКО, прокуратуры и полицейских. За прошедший год по сравнению с 2019 из семей забрали вдвое меньше детей - 8 вместо 16, и все эти случаи специальная комиссия признала правомерными.

За год правоохранители выявили 2704 беспризорника, из которых подавляющее большинство (1867 человек) удалось передать в семьи, а остальных поместили под контроль государства.

Кроме того, в 2020 году 38 родителей лишили родительских прав, а 6 - ограничили в этих правах. Трем родителям также отменили усыновление.

Подписывайтесь на ЗакС.Ру:
Яндекс.Дзен
Телеграм
 Яндекс.Новости

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон

Все новости:  COVID 
19:43 Светлана Прокопьева собрала деньги на полумиллионный штраф менее чем за три часа

19:20 Суд арестовал замгендиректора "Ленэнерго" по новому делу о мошенничестве

18:58 Петербуржцы требуют у прокуратуры разобраться с использованием воздуходувок при уборке улиц

18:54 Муниципал: МО "Екатерингофский" могут исключить из Совета муниципалов за неуплату членских взносов

18:48 Администрации Выборгского района Ленобласти понадобился автомобиль за 2,5 млн рублей

18:37 Беглов высказался о Навальном и ветеране Артеменко

18:26 Жители Ленобласти, попавшие в 1940-х годах в блокадное кольцо, будут получать соцвыплаты

18:25 "Фонтанка": Вице-губернатор Петербурга Елин прощается с занимаемым постом

18:10 Горизбирком намерен направить материалы в ЦИК для организации электронного голосования в сентябре

17:47 Суд не стал взыскивать с телеведущего Соловьёва 1 млн рублей в пользу депутата Мосгордумы

17:42 Псковской области не хватает 1,2 млрд рублей на газификацию

17:35 Беглов в возражениях на иск о незадекларированной даче не отрицает ее наличие

17:14 Михаила Боярского разыскивают судебные приставы

17:11 Смольный выявил 30 нарушений COVID-ограничений в торговых точках Петербурга

17:06 Акцию памяти Немцова в Петербурге планируют провести у Соловецкого камня

Предыдущие новости

Регионы



© ZakS.Ru, 2002—2021. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru