За год из петербургских семей изъяли вдвое меньше детей

Детский омбудсмен Петербурга Анна Митянина подвела итоги 2020 года на заседании с участием сотрудников органов опеки, профильных НКО, прокуратуры и полицейских. За прошедший год по сравнению с 2019 из семей забрали вдвое меньше детей - 8 вместо 16, и все эти случаи специальная комиссия признала правомерными.

За год правоохранители выявили 2704 беспризорника, из которых подавляющее большинство (1867 человек) удалось передать в семьи, а остальных поместили под контроль государства.

Кроме того, в 2020 году 38 родителей лишили родительских прав, а 6 - ограничили в этих правах. Трем родителям также отменили усыновление.