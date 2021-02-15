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14:05

Единоросс предложил Госдуме рассмотреть законопроект о смягчении КоАП в части массовых акций

фото ЗакС политика Единоросс предложил Госдуме рассмотреть законопроект о смягчении КоАП в части массовых акций

Представитель фракции "Единая Россия" Андрей Барышев предложил коллегам по Государственной думе изучить возможность смягчения административной ответственности за организацию "прогулок" и участие в них, если такое мероприятие формально не подпадает под определение массовой акции, полностью упразднив данную из КоАП. Документ опубликован на сайте нижней палаты федерального парламента.

Инициатива "вычеркивает" из Кодекса об административных правонарушениях (КоАП) статью 20.2.2, которая регулирует наказание для организаторов и участников массового пребывания или передвижения граждан в общественных местах, не являющегося публичной акцией.

Кроме того, единоросс полагает, что из КоАП можно исключить части 5 и 6 статьи 20.2, регламентирующие ответственность за нарушение участниками публичных мероприятий установленного порядка проведения массовой акции - собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования.

Согласно пояснительной записке к документу, понятие "массового присутствия граждан" не конкретизируется в действующем законодательстве, поэтому любое скопление граждан может служить поводом для привлечения их к ответственности.

Барышев считает свои поправки резонными, поскольку они устраняют противоречия в действующем законодательстве и в случае принятия "позволят разрядить напряженность в обществе по отношению к органам власти".

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