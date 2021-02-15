"Кто-то влюбленный, кто-то протестовал, главное - не нарушали закон": Песков - об акции "Любовь сильнее страха"

Кремлёвский пресс-секретарь Дмитрий Песков высказался о прошедшем накануне, 14 февраля, флешмобе в поддержку Алексея Навального "Любовь сильнее страха". Комментарий чиновника приводит "Дождь".

"Что касается акций, фонариков, тут движению никто не мешал, никто особо не собирался. Не было нарушения закона. Да, ходили люди с фонариками. Прекрасно. Кто-то влюбленный, кто-то протестовал, но главное - не нарушали закон", - считает путинский пресс-секретарь.

Песков добавил также, что силовые методы задержаний применяются лишь по отношению к гражданам, пренебрегающим правовыми нормами, но вчера, по его мнению, этого не потребовалось, поскольку "всё было спокойно".

Вечером 14 февраля в городах России прошла акция "Любовь сильнее страха", организованная штабом Навального. Люди вышли во дворы и в Петербурге: светили фонариками, выстраивались в форме сердца, зажигали бенгальские огни и свечи. О том, как прошло мероприятие, - читайте в заметке ЗАКС.Ру.