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14:51

"У нас камера сломалась": Суд о запрете аниме "Наруто" и песни Моргенштерна закрыли от зрителей

фото ЗакС политика "У нас камера сломалась": Суд о запрете аниме "Наруто" и песни Моргенштерна закрыли от зрителей

Колпинский райсуд не намерен вести трансляцию заседания по иску прокуратуры о запрете распространения аниме "Наруто" и песни Моргенштерна "Я съел деда" ввиду технических неурядиц, проинформировала "Медиазону" глава пресс-службы судов Петербурга Дарья Лебедева.

"У нас камера сломалась", - прояснила ситуацию она.

Ни слушатели, ни журналисты также не смогут попасть на заседание из-за действующих COVID-ограничений. "Медиазона" предложила свою помощь в организации трансляции, однако Лебедева от услуг издания отказалась.

"Я не вижу в этом необходимости. Суть оставшегося иска была озвучена на предыдущем заседании, результаты мы сообщим", - резюмировала общение судебный пресс-секретарь.

Ранее иски о признании нескольких аниме запрещенной в России информацией подавала прокуратура Колпинского района. В итоге суд запретил к распространению такие анимационные сериалы, как "Тетрадь смерти", "Инуясики", "Токийский гуль" и "Эльфийская песнь". Фрагменты из последнего так впечатлили судью, что он решил вынести частные определения в адрес госорганов за то, что это аниме не было запрещено ранее.

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