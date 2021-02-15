Для трудоспособных петербуржцев предложили установить прожиточный минимум на уровне 13 тысяч рублей

В Смольном подготовили проект постановления о величине прожиточного минимума на 2021 год. Документ был опубликован в разделе антикоррупционной экспертизы на сайте правительства Петербурга в понедельник, 15 февраля.

Предлагаемый прожиточный минимум в расчете на душу населения составляет 11 910 рублей, для трудоспособного населения - 13 073 рублей, для детей - 11 607 рублей, для пенсионеров - 10 280 рублей.

Отметим, в 2021 году прожиточный минимум будет установлен на год. Ранее его утверждали ежеквартально. Так, в III квартале 2020 года он составлял 11 684 рублей на душу населения, 12 826 рублей для трудоспособных горожан, 11 391 рубль для детей и 9 478 рублей для пенсионеров.

Прожиточный минимум используется для оценки нуждаемости граждан при предоставлении мер государственной поддержки, например, социального контракта или выплат на детей от трех до семи лет из малообеспеченных семей.