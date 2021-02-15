Иван Жданов оценил в десятки тысяч человек число участников флешмоба с фонариками

Директор ФБК* Иван Жданов подвел итоги всероссийского протестного флешмоба "Любовь сильнее страха", объявленного командой Алексея Навального, который находится в заключении. В собственные дворы и на улицы городов минувшим вечером, по оценкам оппозиционера, с зажженными фонариками вышли десятки тысяч россиян. Он исходит из нескольких показателей, первый из которых - это около 10 тысяч фотографий, присланных команде Навального в Telegram-бот.

"Около 11 тысяч в инстаграме, 37 тысяч постов в твиттере с хештегом #любовьсильнеестраха. Конечно, это так себе ориентир, понятно, что не все, кто выходил, постили себе в ленту... Поэтому, конечно, мы можем судить о десятках тысяч участников, но сколько конкретно, отследить очень сложно", - рассказал "Дождю" политик.

Отметим, что всю неделю граждан пугали уголовной и административной ответственностью за выход за это якобы несогласованное мероприятие, а материалы, где оно анонсировалось, требовал удалить Роскомнадзор. Несмотря на это, в подавляющем большинстве городов флешмоб прошел без эксцессов и задержаний. Подробнее о петербургском протесте против политических репрессий в День святого Валентина читайте в материале ЗАКС.Ру.

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