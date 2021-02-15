В Москве сподвижники Немцова хотят вместо марша почтить его память возложением цветов

Организаторы маршей памяти убитого политика Бориса Немцова на этот раз решили пойти на более компромиссный, с учетом действующих санитарно-эпидемиологических ограничений, формат мероприятия. Вместо масштабного шествия они предлагают столичной мэрии дать возможность гражданам возложить цветы на место убийства оппозиционера - на Большой Москворецкий мост. Скан заявки выложил в своем Telegram-канале политик Дмитрий Гудков.

Чиновников просят, чтобы полиция не мешала москвичам почтить память известного российского демократа.

Обращение на имя мэра Москвы Сергея Собянина подписали, помимо Гудкова, Владимир Кара-Мурза, Илья Яшин, Вадим Прохоров, Дмитрий Муратов, Сергей Давидис и Сергей Бойко.