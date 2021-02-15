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16:36

"Это была тотальная промывка мозгов": Школьница рассказала о беседе с директором после акции 14 февраля

фото ЗакС политика "Это была тотальная промывка мозгов": Школьница рассказала о беседе с директором после акции 14 февраля

В Подмосковье одиннадцатиклассницу вызвали к директору школы после участия во флешмобе "Любовь сильнее страха", прошедшем накануне, 14 февраля, делится "МБХ медиа".

По словам девушки, днём ранее она вышла вечером на улицу и сделала снимок с фонариком, который опубликовала впоследствии в своём Instagram. В результате о публикации узнала руководительница учебного заведения, решившая отчитать школьницу за её "проступок".

"Директор меня пыталась напугать тем, что ее сын тоже поддерживал Навального, и его занесли в черный список, после этого он не мог два года найти себе работу. Основные ее тезисы были, что Навальный - агент США, что он сотрудничает с Госдепом, Англией. Что он на самом деле миллиардер, в хоромах великолепных жил в Германии", - вспоминает школьница.

Даже несмотря на то, что угрозы в свой адрес девушка не слышала, директор дала ей понять, что у неё в дальнейшем из-за одобрения деятельности оппозиционера могут быть проблемы с поступлением в вуз либо официальным трудоустройством.

"Мне директор говорила, что если у меня есть мнение, то она его не пытается никак изменить. Тем не менее это была тотальная промывка мозгов, что Россия — самая великая держава в мире, а США ломает голову над тем, как бы нас разорвать на части и поссорить наш дружный народ, свергнуть нашего прекрасного Путина", - заключила учащаяся.

Вечером 14 февраля в городах России прошла акция "Любовь сильнее страха", организованная штабом Навального. Люди вышли во дворы и в Петербурге: светили фонариками, выстраивались в форме сердца, зажигали бенгальские огни и свечи. О том, как прошло мероприятие, - читайте в заметке ЗАКС.Ру.

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