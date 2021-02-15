Михаила Боярского разыскивают судебные приставы

Неуплата штрафов за нарушения ПДД со стороны народного артиста России Михаила Боярского привела к тому, что по его делу начала исполнительное производство Федеральная служба судебных приставов. На эту информацию, имеющуюся в ведомственном банке данных физических лиц, обратило внимание агентство "Интерфакс".

Речь идет о проигнорированном штрафе в три тысячи рублей, который петербургскому актеру выписали еще в ноябре прошлого года.

Отметим, что это не единственный инцидент за последнее время, связанный с поведением Боярского на дорогах. Широкий резонанс в 2019 году вызвал сюжет с припаркованным автомобилем артиста на Невском проспекте. На обошедшей интернет фотографии его Mercedes стоял на встречной полосе. Оштрафованный впоследствии за это нарушение петербуржец в телефонном разговоре с журналистами дал в грубых выражениях понять, что звонящие ему безразличны.