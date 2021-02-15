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17:47

Суд не стал взыскивать с телеведущего Соловьёва 1 млн рублей в пользу депутата Мосгордумы

фото ЗакС политика Суд не стал взыскивать с телеведущего Соловьёва 1 млн рублей в пользу депутата Мосгордумы

Савеловский суд Москвы не стал удовлетворять иск о защите чести и достоинства, заявленный депутатом Мосгордумы Павлом Тарасовым по отношению к телеведущему Владимиру Соловьёву, допустившему, по мнению парламентария, нелицеприятные высказывания в его адрес.

"В удовлетворении исковых требований отказано. Почему [отказали, неизвестно], мы пока решения не видели. Меня с самого начала не покидало смутное чувство, что суд в таком составе не выиграть, потому что с самого начала, когда я только начинал выступать, мне судья ни одного предложения не давала договорить. Когда дошло до высказываний стороны ответчика, то их за все время, по-моему, не перебили ни разу", - поделился Тарасов в беседе с "МБХ медиа", уточнив, что намерен подавать апелляцию на решение суда.

Непосредственно перед выборами в городскую думу Москвы, прошедшими в августе 2019 года, в ряде Telegram-каналов появилась информация о том, что Тарасов якобы был лишен прав за вождение автомобиля в пьяном видел. На этой детали и поспешил акцентировать внимание Соловьёв в одном из своих эфиров.

"Да выкладывали же решение о лишении прав. Что с ума сходить, вот, пожалуйста, [Telegram-канал] "Кремлевская прачка" и выкладывала. Что смешить-то людей? Все есть, все понятно. Как-то хреново вы отмазываетесь", - высказывался тогда ведущий.

В исковом заявлении депутат требовал признать недостоверными заявления Соловьёва, обязать его опубликовать опровержение, а также взыскать с него или ВГТРК 1 008 530 рублей в качестве компенсации морального вреда.

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