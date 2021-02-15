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18:37

Беглов высказался о Навальном и ветеране Артеменко

фото ЗакС политика Беглов высказался о Навальном и ветеране Артеменко

Губернатор Петербурга Александр Беглов вечером 15 февраля в своей авторской программе на "Радио России" высказался о судебном процессе над политиком Алексеем Навальным по делу о клевете на 94-летнего ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко.

Глава города сказал, что оскорбить ветерана способен только человек, потерявший свое нравственное начало и неспособный различать добро и зло. 

"Тот, кто унижает старика, никогда не будет прав ни перед Богом, ни перед людьми. А тот, кто осознанно унижает ветерана, проливавшего кровь за страну, совершает нравственное преступление", - добавил Беглов.

Навального он называл "блогером", ни разу не упомянув его фамилию. По словам Беглова, оппозиционер во весь голос заявил, что не способен на сочувствие и ему никого не жаль, "ни противников, ни сторонников".

Позже губернатор продолжил тему на своей странице "ВКонтакте".

"Пока общество ценит своих героев – оно способно преодолеть любые трудности. А тот, кто осознанно унижает ветерана, проливавшего кровь за страну – совершает не просто преступление. Отрицая историю своего народа, он замахивается на будущее наших детей. Ради своих амбиций он принесет в жертву любого. На самом деле, блогер оскорбил нас всех. Ленинградцы-петербуржцы хорошо знают, как мирные люди зависят от готовности воинов исполнить свой долг", - написал Беглов.

Напомним, очередное заседание по делу Навального состоялось 10 февраля и было отложено до 16 февраля. Оппозиционера обвиняют в клевете (статья 128.1 УК РФ) на Артеменко, который был одним из героев агитационного ролика о голосовании по поправкам в Конституцию. 

Ранее Навальный в одном из своих видео презрительно высказался обо всех людях, снявшихся в том клипе. Это стало поводом для возбуждения в отношении него уголовного дела. По ходу процесса обвиняемый неоднократно заявлял, что следователи, прокурор и внук используют ветерана "как куклу". Он также сказал, что дело возбудили, поскольку "Кремлю нужны заголовки "Навальный оклеветал ветерана".


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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