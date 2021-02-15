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Муниципал

18:54

МО "Екатерингофский" могут исключить из Совета муниципалов за неуплату членских взносов

фото ЗакС политика МО "Екатерингофский" могут исключить из Совета муниципалов за неуплату членских взносов

Муниципальное образование "Екатерингофский" в течение 2020 года не платило членских взносов в Совет муниципальных образований, заявил ЗАКС.Ру руководитель организации и глава МО "Финляндский округ" Всеволод Беликов. По его словам, за это муниципалитет могут исключить из совета.

В 2020 году МО должны были ежемесячно платить за членство в организации 8 тысяч рублей. Общая сумма за год составляет 96 тысяч рублей.

Беликов рассказал, что весь прошлый год "Екатерингофский" получал все "блага" членства в Совете. В частности, им отправлялись все технические материалы, учебные пособия и другое, уточнил глава организации. Вопрос об исключении муниципалитета должен быть поднят на общем съезде в марте, заявил Беликов. При этом, он признался, что хотел бы разрешить ситуацию и никого не исключать. 

Беликов добавил, что Совет и он лично пытались связаться с МО "Екатерингофский". Пока обратная связь не получена, заявил руководитель МО "Финляндский округ". 

- Если у человека есть проблема в выполнении обязательств, он должен оповестить, - считает Беликов. - Что же там такое произошло? Позвони, скажи: "Извините, произошло что-то вот такое вот". Всякое бывает.

Связаться с главой МО "Екатерингофский" Олегом Смакотиным ЗАКС.Ру не удалось. 

Напомним, ранее несколько муниципалитетов добровольно решили покинуть Совет муниципальных образований. Так они решили выразить протест против лишения мандатов их коллег оппозиционных мундепов из других МО. "Екатерингофский" не сообщал о намерении покинуть Совет. 

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