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15 февраля, 19:43

Светлана Прокопьева собрала деньги на полумиллионный штраф меньше, чем за три часа

фото ЗакС политика Светлана Прокопьева собрала деньги на полумиллионный штраф меньше, чем за три часа

Псковская журналистка Светлана Прокопьева, которой не удалось оспорить свой прошлогодний полумиллионный штраф по делу об оправдании терроризма, объявила сегодня, 15 февраля, о сборе средств на своей странице в Facebook. На то, чтобы покрыть всю сумму, ушло меньше, чем три часа. Интересно, что данное сразу после приговора обещание полностью погасить всю сумму штрафа сегодня выполнил стендапер Данила Поперечный, но желающие нашлись и помимо него.

"Имейте в виду: теперь все дарения - уже строго на правозащиту, для Центра защиты прав СМИ (и возможно, других столь же прекрасных организаций, там посовещаемся)", - обновила Прокопьева в связи с этим свой пост.

Деньги она собирала через карточку матери, поскольку Росфинмониторинг заблокировал ее собственный счет из-за внесения в реестр экстремистов и террористов.

Поводом для судебного преследования Прокопьевой, которое длилось полтора года, стала ее публицистика, касающаяся террористического акта в Архангельске осенью 2018 года, когда молодой человек взорвал себя в приемной регионального УФСБ. В ноябре 2020 года Прокопьеву наградили Международной премией за свободу прессы.

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