18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Поправки в Конституцию

Новости

15 февраля, 20:26

Для капремонта "Чернышевской" подготовили проектную документацию

фото ЗакС политика Для капремонта "Чернышевской" подготовили проектную документацию

Закрытие станции петербургского метро "Чернышевская" на капитальный ремонт стало еще ближе: проектную документацию, подготовленную ЗАО "Институт Трансэкопроект", одобрили эксперты, о чем сообщает пресс-служба КРТИ. Контракт на работы стоимостью 27,6 млн рублей заключили еще летом 2019 года. За эти деньги число эскалаторов увеличится с трех до четырех, на них появится больше светильников, а наклонный ход приведут в порядок.

Реконструкции подвергнется также вестибюль с билетными кассами, что не относится к упомянутому контракту. В общей сложности капитальный ремонт "Чернышевской" займет 20 месяцев и потребует привлечения 1,9 млрд рублей. В Смольном пока не могут назвать срок начала работ. На сайте подземки о закрытии станции в 2021 году тоже пока ничего не сказано.

В ходе несанкционированной протестной акции 31 января станцию закрывали из-за падения витражных конструкций в вестибюле. В течение февраля их обещали починить.

Подписывайтесь на ЗакС.Ру:
Яндекс.Дзен
Телеграм
 Яндекс.Новости

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон

Все новости:  COVID 
20:58 В Петербурге продолжает снижаться число активных COVID-больных

20:26 Для капремонта "Чернышевской" подготовили проектную документацию

19:43 Светлана Прокопьева собрала деньги на полумиллионный штраф меньше, чем за три часа

19:20 Суд арестовал замгендиректора "Ленэнерго" по новому делу о мошенничестве

18:58 Петербуржцы требуют у прокуратуры разобраться с использованием воздуходувок при уборке улиц

18:54 Муниципал: МО "Екатерингофский" могут исключить из Совета муниципалов за неуплату членских взносов

18:48 Администрации Выборгского района Ленобласти понадобился автомобиль за 2,5 млн рублей

18:37 Беглов высказался о Навальном и ветеране Артеменко

18:26 Жители Ленобласти, попавшие в 1940-х годах в блокадное кольцо, будут получать соцвыплаты

18:25 "Фонтанка": Вице-губернатор Петербурга Елин прощается с занимаемым постом

18:10 Горизбирком намерен направить материалы в ЦИК для организации электронного голосования в сентябре

17:47 Суд не стал взыскивать с телеведущего Соловьёва 1 млн рублей в пользу депутата Мосгордумы

17:42 Псковской области не хватает 1,2 млрд рублей на газификацию

17:35 Беглов в возражениях на иск о незадекларированной даче не отрицает ее наличие

17:14 Михаила Боярского разыскивают судебные приставы

Предыдущие новости

Регионы



© ZakS.Ru, 2002—2021. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru