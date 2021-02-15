Для капремонта "Чернышевской" подготовили проектную документацию

Закрытие станции петербургского метро "Чернышевская" на капитальный ремонт стало еще ближе: проектную документацию, подготовленную ЗАО "Институт Трансэкопроект", одобрили эксперты, о чем сообщает пресс-служба КРТИ. Контракт на работы стоимостью 27,6 млн рублей заключили еще летом 2019 года. За эти деньги число эскалаторов увеличится с трех до четырех, на них появится больше светильников, а наклонный ход приведут в порядок.

Реконструкции подвергнется также вестибюль с билетными кассами, что не относится к упомянутому контракту. В общей сложности капитальный ремонт "Чернышевской" займет 20 месяцев и потребует привлечения 1,9 млрд рублей. В Смольном пока не могут назвать срок начала работ. На сайте подземки о закрытии станции в 2021 году тоже пока ничего не сказано.

В ходе несанкционированной протестной акции 31 января станцию закрывали из-за падения витражных конструкций в вестибюле. В течение февраля их обещали починить.