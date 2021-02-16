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9:24

Минюст грозится закрыть центр "Насилию.нет" из-за проблем с уставом организации

фото ЗакС политика Минюст грозится закрыть центр "Насилию.нет" из-за проблем с уставом организации

Министерство юстиции подумывает о ликвидации Центра помощи жертвам домашнего насилия "Насилию.нет" из-за недочётов, обнаруженных ведомством в уставе организации, а именно - в нарушении порядка нумерации пунктов, отчиталась у себя в Facebook глава центра Анна Ривина.

"Очень понравился такой пункт о наших злостных нарушениях - в разделе 6 Устава Организации на странице 9 нарушена нумерация пунктов", - сообщила руководитель организации.

По словам Ривиной, на устранение всех претензий министерства им выделили время вплоть до 31 марта.

В декабре 2020 года Минюст признал центр иностранным агентом.

"Скажу так: 95% нам прилетело за законопроект против насилия, а 5% - за пропаганду ЛГБТ", - делилась соображениями Ривина.

Она уверена, что "Насилию.нет" занимается вопросами социальной защиты граждан, а не политической деятельностью, и критериям для признания иноагентом не соответствует.

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