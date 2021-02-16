Суд Новосибирска отправил в СИЗО мать троих детей, обвиняемую по "дадинской" статье

Центральный райсуд Новосибирска решил ужесточить меру пресечения местной активистке Яне Дробноход, которую обвиняют в неоднократном нарушении правил участия в митингах ("дадинская" статья 212.1 УК РФ), передает "ОВД-Инфо". Женщину, мать троих детей, отправили в СИЗО.

Заседание по избранию новой меры пресечения состоялось после апелляции на её домашний арест, прошедшей 15 февраля. Тогда в знак протеста Дробноход вышла в одиночный пикет на площадь Ленина с плакатом против политрепрессий и в поддержку бывшего главы Хабаровского края Сергея Фургала. К слову, симпатии к последнему и послужили поводом для возбуждения уголовного дела в её отношении. На площади активистку и задержали.

На сегодняшнем заседании Дробноход заменили домашний арест до 30 марта на содержание под стражей в СИЗО.

Накануне она успела передать соратникам небольшую записку.

"Друзья, соратники, активисты и все неравнодушные люди, которые объединились, объединяются против беспредела. Я, Яна Дробноход, выходила в поддержку хабаровчан и дальневосточников и за народоизбранного губернатора Фургала Сергея Ивановича! Теперь за мою гражданскую позицию, что я выходила за правду, за справедливость, стала так же неугодна этой власти, как и Сергей Иванович!" - написала женщина.