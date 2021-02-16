"Я самый милый подсудимый на свете": Прокурор просит СК проверить Навального на предмет оскорбления судьи

В столичном Бабушкинском суде началось третье заседание в рамках процесса над Алексеем Навальным по делу о клевете (статья 128.1 УК) на 94-летнего ветерана ВОВ Игната Артеменко. Трансляцию ведет "Медиазона".

В последний раз, 12 февраля, сторона обвинения закончила предъявлять свои доказательства, и суд перешел к изучению доказательств защиты. Параллельно были зачитаны воспоминания Артеменко о войне, что смутило как адвокатов, так и самого Навального, которые не поняли, как они относятся к делу.

Сегодня с самого начала заседания прокурор Екатерина Фролова попросила судью выделить новые материалы и проверить Навального на оскорбление судьи и гособвинителя.

"Серьезно? Серьезно? Мои оскорбления? Мне кажется, я был самым милым подсудимым на свете. Если вы считаете, что были какие-то оскорбления — скажите, какие", - удивился в ответ политик.

Судья удалилась в совещательную комнату для обдумывания решения.